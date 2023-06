Stefanini-Sasnovich domani in tv | orario | canale e diretta streaming Wta s’Hertogenbosch 2023

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lucreziase la vedrà contro Aliaksandranel primo turno del WTA 250 di(Paesi Bassi), torneo di scena sui campi in erba della cittadina olandese. Impegno per nulla semplice per l’azzurra, che trova sulla sua strada la settima testa di serie della manifestazione. La bielorussa è giocatrice decisamente esperta a certi livelli e partirà ampiamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Anche la superficie rapida sembra dare una mano alle caratteristiche tecniche diproverà a farsi valere per cercare di guadagnarsi un secondo turno contro una tra la belga Grace Minnen oppure la transalpina Jessika Ponchet. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

Si tratta di Lucrezia, chiamata ad un esordio complicato contro la bielorussa, testa di serie n°7. Chiude il tabellone Liudmila Samsonova , seconda forza del seeding. Il ......(3) Azarenka vs (Q) Peterson vs Krueger (Q) vs Hruncakova (Q) vs (6) Andreescu (5) Mertens vs Lys (Q) vs Galfi Pattinama Kerkhove vs Birrell Rodina vs (4) Alexandrova (7)vs...Numero 106 del mondo,incontrerà per la prima volta Aliaksandra, settima testa di serie e numero 51 WTA con un best ranking di 29 raggiunto a settembre del 2022. Il match è ...

Stefanini a 's-Hertogenbosch: debutto contro Sasnovich SuperTennis

Il sorteggio del tabellone principale del WTA 250 di 's-Hertogenbosch segue in linea diretta il corrispettivo maschile. Ci sono tanti temi che andremo a illustrare, perché non soltanto di vincitrici e ...Guidano il tabellone Veronika Kudermetova e Liudmila Samsonova, presenti anche Azarenka, Andreescu e Mertens. Venus affronta la 17enne Céline Naef ...