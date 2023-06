STATS – Endrick | in gol al primo pallone | chi è il nuovo fenomeno del Palmeiras già del Real Madrid

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Uno sguardo più da vicino a, il baby talento brasiliano delche ha ilnel suo futuro DiFelipe Moreira de Sousa, più comunemente noto come, si parla da tempo. Nato il 21 luglio 2006, gioca neldal 2016, quando aveva solo 11 anni. A livello giovanile ha fatto 121 partite, firmando 86 gol. Troppi per non rubare l’occhio di osservatori attenti e di club con capacità di spesa notevoli. Così, a muoversi per tempo è il, sulla scia di quanto fatto in precedenza con Vinicius jr. e Rodrygo. Il ragazzino andrà presto ad abitare alla Casa Blanca, portando in dote tutta la sua esuberanza e un sinistro esplosivo. Una prima punta che potrebbe essere proposta tranquillamente come ...