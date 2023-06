A evidenziarlo è stato Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, presentando a Torino la mostra "d'- Viaggio nel Paese che cresce", fino al 10 settembre ...A fine luglio, prima che il nido d'finisca, ci sarà l'ultimo tassello di questo progetto: ... ed è proseguito quest'anno con dei laboratori in cui le famiglie e i bambini sonocoinvolti ...Sonopresentati questa mattina i risultati della consultazione pubblica dell'Autorità Garante "Il ... Un lavoro interessante quello promossa da Carla Garlatti , Garante per l'e l'...

Stati d'infanzia in mostra, col Fondo contro povertà educativa Euronews Italiano

L’ex premier si è spento all’età di 86 anni. Dalla fondazione di Forza Italia fino all’appoggio del governo Draghi e il ritorno in Senato dopo le elezioni del 2022, passando per successi ...I dati nel rapporto presentato in occasione della Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile ...