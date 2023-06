Stasera in tv Antonio Albanese insegna teatro in carcere in “Grazie Ragazzi” | ridere con intelligenza

Leggi su amica

(Di lunedì 12 giugno 2023) Perché “Grazie Ragazzi”, la quarta collaborazione di Riccardo Milani con, è il film da vederein tv (foto Claudio Iannone -ufficio stampa Sky) La definiscono “una commedia emozionante”. E, in effetti, c’è questo e molto di più. Perché Grazie ragazzi, che va in onda in prima visione su Skyin tv alle 21, è il classico esempio di risata intelligente. In fondo, Riccardo Milani e, rispettivamente regista e protagonista, ci hanno abituati a questo registro anche in passato. Per il duo, qui affiancato anche da un solido cast che comprende, tra gli altri, Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni e Fabrizio Bentivoglio, è la quarta collaborazione. Che comprende anche grandi successi come Come un gatto in tangenziale. ...