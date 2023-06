Stasera c' è Cattelan | emesso il verdetto sul futuro di Cattelan | bomba in Rai

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 giugno 2023)c'è, cosa hanno deciso i vertici Rai per ciò che concerne il late night show di Alessandroclamorosac'èè un late night show andato in onda per tutta la scorsa stagione tre volte alla settimana - dal martedì al giovedì - in seconda serata su Rai 2. Il programma è riuscito ad ottenere un discreto successo, malgrado la fascia oraria non proprio felice - rispetto ad una prima serata, e la rete meno preferenziale rispetto al primo polo italiano. Il successo del format è da attribuire, indubbiamente, a colui che ne è al timone e che gli ha dato il proprio nome: Alessandro. Alessandronon necessita di ...