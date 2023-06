Sposini trovati morti in camera da letto dopo la prima notte di nozze | “Arresto cardiaco causato dalla scarsa ventilazione della stanza”

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quando si ama qualcuno si vorrebbe morire nello stesso momento. Ma non siamo nel film Le paginenostra vita e la morte di Pratap Yadav, 24 anni, e Pushpa Yadav, 22 anni, è una vera e propria tragedia. I due si sono sposati lo scorso 30 maggio e sono stati risenza vita nelladaall’indomanidi. La causa? Entrambi hanno avuto un. Potrebbe sembrare una coincidenza romantica se non fosse che l’accaduto è stato provocato da negligenza. Stando infatti all’accurata analisi di un team forense resa nota solo nelle scorse ore dai media indiani, i decessi sono avvenuti a causa...

