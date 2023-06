Spike Jonze al lavoro su una serie fantascientifica per Netflix | Joaquin Phoenix in trattative

(Di lunedì 12 giugno 2023)sarebbe inper tornare a collaborare con il regista dopo la loro esperienze in Lei - Her. Secondo quanto riportato sul sito World of Reel,sarebbe alsu unapere chesarebbe inper la parte da protagonista. Il sito riporta anche un'altra indiscrezione, che arriva direttamente dal noto scooper Daniel Richtman (solitamente affidabile), secondo cuisarebbe parallelamente alanche su un altro progetto, sempre per, e basato sull'album degli Arcade Fire, The Suburbs. Il regista e la band canadese nel 2013 unirono le ...

Joaquin Phoenix sarebbe in trattative per tornare a collaborare con il regista dopo la loro esperienze in Lei - Her.Spike Jonze non è mai stato un uomo frettoloso. In quasi venticinque anni di carriera ha diretto soltanto quattro film – Essere John Malkovich , Il ladro di orchidee , Nel paese delle creature selvagg ...