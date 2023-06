Spezia | presidente Platek ' delusi ma ci rialzeremo'

(Di lunedì 12 giugno 2023) "Siamo qui a dover fare i conti con una dura realtà che nessuno di noi avrebbe voluto affrontare. In questa stagione gli sforzi profusi non sono stati sufficienti e i prossimi giorni saranno necessari ...

Queste le parole affidate al sito ufficiale del club da Philip Platek,dello, all'indomani della retrocessione del club ligure dalla serie A dopo tre anni consecutivi di militanza. .... Ternana . Venezi a . Lecco/Foggia . Le date della Serie B 2023 - 2024. A differenza della ... Come annunciato dal, Mauro Balata , durante l'Assemblea di Lega Serie B tenutasi a fine ...Philip Raymond Platek JR,dello, ha parlato della retrocessione del club ligure con un comunicato Philip Raymond Platek JR,dello, ha parlato della retrocessione del club ligure con un ...

Spezia, il presidente Platek: "Profondamente delusi e arrabbiati. Ci rialzeremo" TUTTO mercato WEB

Dopo la retrocessione in B dello Spezia, il presidente Philip Raymond Platek JR ha diramato un comunicato ufficiale: "Non è facile trovare le parole giuste in questo momento. Siamo qui a dover fare i ...