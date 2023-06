Spezia | il presidente Platek | “Non abbiamo raggiunto il nostro obiettivo | c’è delusione”

(Di lunedì 12 giugno 2023) IldelloPhilipha espresso la propriain un comunicato riguardo la retrocessione della sua squadra in Serie B: “Non è facile trovare le parole giuste in questo momento. Siamo qui a dover fare i conti con una dura realtà che nessuno di noi avrebbe voluto affrontare. Siamo profondamente delusi e arrabbiati per non esser riusciti a raggiungere ile ancor di più per le lacrime dei nostri tifosi, che hanno sempre dimostrato di essere un pubblico da Serie A in queste tre storiche stagioni passate nell’élite del calcio italiano. Quello tra squadra e popolo spezzino è un connubio che dura da ben 117 anni, oltre un secolo di battaglie sportive in cui loCalcio ha sempre saputo rialzarsi dopo ogni frenata e anche ...

Comunicato Ufficiale del Presidente, Philip Raymond Platek Jr Spezia Calcio Sito Ufficiale

