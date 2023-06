Spezia | il presidente Platek dopo la retrocessione | «Siamo profondamente delusi e arrabbiati»

(Di lunedì 12 giugno 2023) Philip RaymondJR,dello, ha parlato delladel club ligure con un comunicato Philip RaymondJR,dello, ha parlato delladel club ligure con un comunicato. PAROLE – Non è facile trovare le parole giuste in questo momento.qui a dover fare i conti con una dura realtà che nessuno di noi avrebbe voluto affrontare.per non esser riusciti a raggiungere il nostro obiettivo e ancor di più per le lacrime dei nostri tifosi, che hanno sempre dimostrato di essere un pubblico da Serie A in queste tre storiche stagioni passate nell’élite del calcio ...

Spezia, il presidente Platek: "Profondamente delusi e arrabbiati. Ci rialzeremo" TUTTO mercato WEB

