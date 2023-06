Spezia | confronto pacifico tra squadra e tifosi Attese le parole di Platek

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) Circa 10 ultras hanno aspettato il pullman delloal centro sportivo di Follo, dopo la sconfitta nello spareggio contro il Verona che ha sancito la retrocessione in Serie B del club bianconero. Ipresenti hanno parlato con mister Semplici e con il capitano Gyasi; non sono emerse tensioni ma solo dispiacere per un finale di stagione sotto le spettative. Al Mapei Stadium, dopo la sconfitta, è stato il direttore tecnico Eduardo Macia ad assumersi le colpe: “Sono il primo responsabile – ha detto il dirigente spagnolo -. Ora ci prendiamo qualche giorno di riflessione e poi inizieremo a programmare la prossima stagione. La proprietà crede in questo progetto”. Macia ha un contratto fino al 2026 ed è stato confermato anche di recente dalla famiglia, di conseguenza nei ranghi dirigenziali non dovrebbero esserci rivoluzioni. ...