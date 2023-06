(Di lunedì 12 giugno 2023) Grave episodio verificatosi in. L'1 giugno scorso unè statoad Aurora (città dello Stato del Centenario). Jor'Dell Richardson (questo il nome del giovane) aveva rubato, secondo gli agenti, delle sigarette elettroniche all'interno di un negozio. Una volta fuori dall'esercizio commerciale, è stato raggiunto da un colpo all'addome da uno dei poliziotti. La dinamica...

Sparatoria in Colorado, 14enne afroamericano ucciso dalla polizia Gazzetta del Sud

