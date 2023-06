Sparatoria di Albano | l’indiano ferito ad una spalla | non è in pericolo di vita

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023)Sant’Alessandro. Non è indiche, nella tarda serata di sabato 10 giugno, è stato raggiunto da un proiettile mentre partecipava ad una festa in un locale diSant’Alessandro. Èad una, i medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove si trova ricoverato, lo hanno curato e nel giro di qualche giorno verrà dimesso. Nel frattempo i carabinieri del comando provinciale di Bergamo stanno ricostruendo l’intera vicenda e indagano per risalire alla persona che ha estratto l’arma ed ha fatto fuoco. Lo sparo è partito intorno alle 23.30 di sabato. Un gruppo di indiani stava festeggiando un connazionale che era da poco diventato papà in un locale gestito da pakistani in fondo a via Tonale. Da una prima ricostruzione pare che ...