Sousa-Napoli | l’agente allontana i rumors | “Nessuna offerta ufficiale da De Laurentiis”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 giugno 2023)di Pauloha fatto chiarezze sulle incessanti voci che il tecnico portoghese alla guida della prossima stagione. Ilè alla ricerca dell’allenatore che prenderà il posto di Luciano Spalletti la prossima stagione. Tantissimi i nomi che girano nelle ultime ore, ma quello che sembra risuonare più forte è quello dell’attuale tecnico della Salernitana, Paulo. Una notizia che ha suscitato lo scetticismo dei più: circolano voci contrastanti sulle reazioni della dirigenza, alcuni dicono che Iervolino sia stato informato della cena con De, mentre altri sostengono il contrario e che ne sia rimasto deluso. Per i tifosi granata, sarebbe sicuramente un tradimento, mentre quelli azzurri non fanno proprio salti di gioia al possibile approdo di un ex ...