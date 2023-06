Sousa al Napoli | quanto scetticismo tra i tifosi | “E’ un ex giocatore della Juventus”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 12 giugno 2023)è il principale candidato per guidare il, ma la sua carriera non convince ipartenopei. A commentare interviene Ziliani. Il nome in pole per guidare illa prossima stagione è quello di Paulo, attuale tecnicoSalernitana. Potrebbe essere lui il candidato scelto per il post Luciano Spalletti con il presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che si è mostrato interessato alla sua seconda parte di stagione con la Salernitana. D’altronde è stato proprio lui, insieme a Boulaye Dia, a fermare ilnella prima possibile datacertificazione matematica dello Scudetto. Ipartenopei sono scettici all’arrivo di, ma a rispondere loro è intervenuto anche il giornalista ...