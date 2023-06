Sos spopolamento al Sud Italia. A Ollolai le case si affittano a 1 euro

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 12 giugno 2023) Al Sudloè sotto gli occhi di tutti. Per porvi rimedio, in un paesino della Sardegna si ricorre ad uno stratagemma molto allettante, almeno dal punto di vista economico: lesia 1. La notizia in assoluto non è nuova, ma ora l’ha rilanciata il quotidiano The Guardian mettendo l’accento sul fatto che dieci professionisti americani “si stanno trasferendo a”, paesino sardo in provincia di Nuoro, noto per aver dato i natali a un ex Mr. Universo, amico intimo dell’attore Arnold Schwarzenegger, “pagando un affitto simbolico di 1”. Franco Columbu sul podio con Arnold Schwarzenegger (Instagram)L’obiettivo? Attrarre i turisti americani ed evitare loportando nuovi abitanti. Il progetto è stato ...