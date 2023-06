Sorte | “Presidente | eri una persona fuori dal comune Hai rivoluzionato tutto”

di Annamaria Crasti - Pubblichiamo articolo di Annamaria Crasti - viceAnvgd (Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia) comitato di Milano sui fatti del ...dal dolore per la......con Vladimir Putin e ha affermato che la colpa della devastazione del suo paese era del... ironia della, all'emergere di una nuova generazione di persone più radicali, e politici ...L'exdel Consiglio solamente qualche giorno fa era riapparso in video con un messaggio ... Ma di cosa è morto Silvio Berlusconi e che cosa lascia in eredità Sono domande che sono...

Sorte ricorda il "suo" Presidente: "Solo chi ha lavorato con te può aver colto la tua immensità" Prima Treviglio

"Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore, anche se lui non piaceva, perché mi considerava un suo coetaneo, pur avendo 16 anni di più". (ANSA) ...Cordoglio del mondo della politica per la morte di Silvio Berlusconi. "Io sono stato un amico personale e per me è stato una sorta di fratello maggiore", commenta del presidente del Senato, Ignazio La ...