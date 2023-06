Sonego - Berrettini | quote e pronostico del derby italiano a Stoccarda

Come finisce quest'anno Ecco quote e pronostico di, le quote Matteo parte favorito anche stavolta: la sua vittoria vale 1.55 su Sisal, 1.60 su Snai, 1.62 ...Con questo successo Arnaldi passa da numero 106 del mondo a numero 72, diventando il quinto italiano del ranking mondiale dopo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteoe Lorenzo. ...è un match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Stoccarda: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming. Per uno strano scherzo del destino (e del sorteggio) i ...

ATP Stoccarda: è subito derby Berrettini-Sonego, a Hertogenbosch Sinner tra i favoriti per il titolo LiveTennis.it

Il sorteggio del tabellone ha messo di fronte i due azzurri al primo turno: a Stoccarda si sono già sfidati. Quote e pronostico di Sonego-Berrettini ...Pronostico Tennis di Oggi: Matteo Berrettini-Lorenzo Sonego ATP Stoccarda. Scopri le quote offerte dai bookmaker e il pronostico gratuito.