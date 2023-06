Sondaggi politici elettorali oggi 12 giugno 2023 | il Movimento 5 stelle recupera terreno sul Partito democratico FdI al 30%

(Di lunedì 12 giugno 2023)12– Torna a crescere il, chesu unin calo. È il quadro delineato dall’ultimoo realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire, che vede ancora Fratelli d’Italia al primo posto con il 30 percento dei consensi (invariato). In calo invece ilguidato da Elly Schlein, che in una settimana perde di 0,2 punti percentuali scendendo al 19,6 percento. Al terzo posto cresce il M5s, ora al 15,7 percento (+0,3%). Seguono ancora la Lega, al 9 percento (+0,1%), e Forza Italia, ...

La guerra in Ucraina dura da quasi un anno e mezzo. Era il febbraio 2022 , quando le forze armate della Federazione russa hanno invaso il territorio ucraino, per decisione del presidente, Vladimir ...Si è invertita la tendenza a sinistra Gli ultimi dati di Monitor Italia confermano una tendenza vista in altri: Elly Schlein perde terreno e Giuseppe Conte lo guadagna. Secondo il sondaggio Dire - Tecnè, condotto con mille interviste l'8 e il 9 giugno, Fratelli d'Italia rimane il primo partito in ...... testimoniata da tutti i recenti. Si intende così aprire una discussione democratica e ... stragi, distruzioni, stupri, persecuzioni per motivi religiosi,, etnico - linguistici, ...

Sondaggi politici, Fdi cresce ancora, questa settimana in calo M5s e Lega Fanpage.it

Oggi c’è stato un primo incontro per affrontare, dopo mesi di gelo, la leadership in vista delle elezioni di ottobre È bene dire subito che non c’è nulla di nuovo sotto il sole: non è stato neppure af ...La guerra in Ucraina dura da quasi un anno e mezzo. Era il febbraio 2022, quando le forze armate della Federazione russa hanno invaso il territorio ucraino, per decisione del presidente, Vladimir Puti ...