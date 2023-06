Sollevamento pesi | Grand Prix Havana 2023 | Mirko Zanni assente nella gara dei -73 kg

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023)non ha partecipato alladella categoria -73 kg delde L’, competizione divalida come evento di qualificazione olimpica in fase di svolgimento a Cuba. Il nome dell’azzurro, regolarmente iscritto alla prova e dato per partente in un comunicato diramato dalla Federstica, era anche presentegrafica della IWF. Al momento però non si conoscono le ragioni del forfait.quarta giornata di gare i colori azzurri sono stati difesi quindi solo da Sergio Massidda, il quale ha conquistato una splendida terza posizionecategoria -67 kg., ...