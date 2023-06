SMS e WhatsApp | la nuova truffa sta inguaiando tutti | cosa sapere per difenderti subito

(Di lunedì 12 giugno 2023) Le autorità mettonoin guardia: c’è unache sta circolando via SMS e, ecco come difendersi. Negli ultimi anni hanno cominciato a circolare diverse tipologie di truffe con l’obiettivo di svuotare i conti correnti e di sottrarre i dati sensibili di centinaia di migliaia di utenti ignari. Di solito itori sfruttano come espediente quello delle email, degli sms e dei messaggiprovenienti da finti enti ufficiali come Inps o Poste Italiane oppure utilizzano l’escamotage del pacco da ritirare. Attenzione allavia sms e(Ilovetrading.it)Inquesti casi, i malcapitati si trovano a cliccare un link malevolo che li porta a pagine esterne tramite cui i criminali ...

Leggi Prove Stalking Come posso conservare i messaggi come prova Puoi "scaricare" o conservare nella memoria del tuo dispositivo i messaggi ricevuti tramite, email o altre piattaforme ...Mi mandi un messaggio suGrazie mille". Peccato che il messaggino arrivi anche a chi non ... È il caso di unricevuto da un istituto bancario in cui si segnala un'anomalia e un movimento ...In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramiteo e - mail delle operazioni di ... Redazione 11/06/2023 20 1 minuto di lettura Facebook TwitterTelegram Share via Email ...

La truffa viaggia sugli smartphone tra sms e Whatsapp: come difendersi Il Sole 24 ORE

«La prima regola e la più importante da seguire è quella di ricordare sempre che informazione di questo tipo, ossia con sms, whatapp o contatto telefonico di uffici postali, Polizia o istituti bancari ...Aveva preso di mira una ragazzina di 13enne e aveva iniziato a tampinarla con messaggi. Un’ossessione che si era poi spinta oltre i messaggi su WhatsApp e Messanger, ma che era arrivata persino alle m ...