Sky cancella la presentazione dei Palinsesti e la festa dei 20 anni per la morte di Silvio Berlusconi

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sky 20Sky esprime tutto il suo cordoglio per ladie sceglie dire le celebrazioni per i suoi venti, previste a partire da domani al Palazzo Reale di Milano (ad un passo da Piazza del Duomo dove mercoledì si terranno i Funerali di Stato). “è stato un grande personaggio che ha scritto pagine importanti della storia di questo Paese e protagonista del mondo della politica, dei media e dello sport – ha dichiarato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia – Oggi, nel giorno della sua scomparsa, vogliamo rendere omaggio al fondatore di una realtà che, per, ci ha stimolato a fare sempre di più e meglio, e manire la nostra vicinanza alla sua ...

... dei media e dello sport - ha dichiarato Andrea Duilio , amministratore delegato diItalia - Oggi, nel giorno della sua scomparsa, vogliamo rendere omaggio al fondatore di una realtà che, per ...... ha scelto i canali social per ricordare il suo ex presidente: "La tristezza di oggi, non... Parlando in diretta susi accorda anche Vittorio Sgarbi : "Ero suo amico, il mio rapporto ...Questa partita nonquanto di buono fatto fin qua. Giocare sette partite ogni tre giorni non è facile, oggi loro stavano meglio di noi a livello fisico'. Poi ancora il CT azzurro: 'Questa ...

Silvio Berlusconi, Sky cancella le celebrazioni per i suoi venti anni Ciak Magazine

Anche Sky si unisce al cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi e – come Mediaset, Rai e La7 – sceglie di cambiare i propri programmi per rendere omaggio al personaggio appena scomparso. Con la not ...Come segno di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, Sky Italia ha deciso di cancellare le celebrazioni per i ...