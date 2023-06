Sit-In di protesta alla DENSO | gli ex-lavoratori | “Non possiamo mettere il piatto a tavola” Video

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Stamane, davanti al cancello principale dellaThermal Systems S.p.A. a via Pianodardine, 11 ex-hanno organizzato un sit-in per rivendicare i loro diritti, in quanto dal 1 Ottobre 2022, l’azienda ha revocato il loro contratto facendo scattare il licenziamento. Procediamo con ordine. Le famiglie in questione erano 24, le quali avevano siglato un accordo start leasing con la società di somministrazione Mainpower, revocato il primo Ottobre, ma con la possibilità di restare in stato di disponibilità con un contratto economico minore. 12 operai hanno accettato la situazione e sono rientrati il 13 Marzo c.a. con un contratto a tempo determinato. I restanti 11, per esigenze personali, non hanno potuto accettare la disponibilità ed hanno subito il licenziamento. Il problema è che ...

Un- in diper chiedere alle istituzioni lo stato dei lavori di alcuni cantieri della città abbandonati da anni. Sono stanchi dei continui ritardi e delle mancate risposte delle istituzioni, ...Massiccia partecipazione al- in organizzato da Fare Verde a Vittoria. Nonostante il cambio di sede all'ultimo minuto (dato ...eventi concomitanti) in molti sabato sera hanno aderito alla...Un gruppo di no border ha improvvisato un- in davanti alla frontiera di Ponte San Ludovico , a Ventimiglia. Non sono ancora chiare le ragioni della, che tra l'altro non è stata comunicata e autorizzata. Fabrizio Tenerelli Foto 1 ...

Insulti a coppia gay: sit in di protesta a Pavia Ticino Notizie

I rappresentanti di Rotaract Palermo Est, Mobilita Palermo, Retake, Tu Sei la città, UpPalermo che ieri si sono dati appuntamento al Parco della Salute della Cala, per chiedere maggiore trasparenza ...L'allarme di Coldiretti Sicilia e la protesta degli agricoltori al porto di Pozzallo, per dire "No" al grano estero" ...