Sindaco Sala su San Siro | 'Nuovo Stadio? Non è la soluzione giusta per Milano'

(Di lunedì 12 giugno 2023) "Noi possiamo continuare a dibattere tra di noi ma siccome non è un’opera pubblica ma privata non è che possiamo fare...

... alle 16.30, presso laStampa del Sacro Convento di Assisi, una tavola rotonda a partire dal ... Stefania Proietti,di Assisi, e Giuseppe Giulietti, fondatore dell'associazione Articolo 21. ...All'Assemblea erano presenti: ildi Catania Enrico Trantino, ildi Comiso Maria ... L'intervento consentirà un aumento delle superfici a disposizione dellapartenze, con un ...... distribuendosi i ruoli, hanno predisposto il tecnico di(che dava i tempi per l'inizio della '... hanno anche coinvolto, oltre ad alcuni compagni vincitori di gare in vari sport, anche il, ...

Il Sindaco Sala: "Milano piange Silvio Berlusconi. Di certo dobbiamo dargli atto di aver molto amato... Milan News

In tanti, nella sala del Comune, hanno voluto portare il loro ultimo saluto al prof originario della cittadina che si affaccia sul Tirreno ...L’ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia venne in visita in città in tre diverse occasioni; il Sindaco Ruggiano lo ricorda con un post su Facebook ...