Silvio Berlusconi | uomo libero e liberale | che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni di questo Paese

(Di lunedì 12 giugno 2023) Un dio o un demone; un genio o un burlone; un politico lungimirante o unmai sazio di potere; un imprenditore illuminato o una figura al centro di chissà quali loschi affari.è stato tuttoe forse molto di più. Unche di sicuro ha diviso l'Italia come pochi altri ma che è stato attore protagonista di un trentennio tanto da dare vita con la sua discesa in campo ad una nuova fase politica, la Seconda Repubblica. Se c'è una cosa che lega tutte le mille vite diè di sicuro la passione. È questa che lo guida, giovane rampante, a creare dal nulla un'azienda come Mediaset, comprendendo primaaltri (e meglio di molti altri) la forza della televisione privata e commerciale in un mondo dove nessuno ...