Silvio Berlusconi Situazione Economica | A Quanto Ammonta Il Suo Enorme Patrimonio!

Leggi su uominiedonnenews

(Di lunedì 12 giugno 2023): dopo una malattia, l’ex premier ha perso la vita circondato dall’affetto di tutti i suoi cari. Ecco che cosa c’è da sapere sul suo patrimonio…è deceduto, come è stato comunicato in via ufficiale dopo che tutti i figli si erano precipitati al San Raffaele di Milano per dargli l’ultimo saluto. L’ex premier, imprenditore e figura storica per l’Italia, ovviamente negli anni ha accumulato un patrimonio a dir poco significativo. Probabilmente ora sarà il momento di pensare alla suddivisione.: ail suoÈ arrivata la notizia della morte di, ufficializzata dopo molte indiscrezioni in seguito al suo ricovero ...