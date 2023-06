Silvio Berlusconi | orrore dopo la morte | il cantante fa un gesto orribile

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 giugno 2023) Social., ildi Gemitaiz indigna gli italiani: cosa ha fatto. Questa mattina, 12 Giugno 2023, all’età di 86 anni è morto il Leader di Forza Italia. Il Cavaliere si è spento presso l’ospedale San Raffaele di Milano,essere stato ricoverato a causa di un peggioramento della sua situazione clinica. La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente e gli italiani hanno reagito immediatamente alla cosa. In modo particolare ildi un notoitaliano, Gemitaiz, non è piaciuto a molti, i quali si sono indignati. Scopriamo insieme che cosa ha fattoaver appreso la notizia suLeggi anche: Italia in lutto: addio per sempre a ...