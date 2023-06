Silvio Berlusconi muore a 86 anni | il messaggio d' addio di Alba Parietti nasconde una frecciata velenosissima

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 12 giugno 2023)si è spento all'età di 86. Il politico, imprenditore ed ex Presidente del Consiglio ha lasciato un vuoto nel cuore di coloro che l'avevano conosciuto, compresa la showgirl, che gli dedica due post su Instagram Milanese, classe 1936,ha vissuto gran parte della sua vita a Milano dove si è diplomato al liceo classico e laureato in Giurisprudenza ottenendo sempre il massimo dei voti. Personalità di spicco nel mondo politico, ha fondato uno dei partiti più importanti del nostro Paese: Forza Italia, riuscendo così a ricoprire per quattro volte la prestigiosa carica di Presidente del Consiglio. Dal punto di vista 'sentimentale', ha avuto tante liaison, ma sono due hanno portato alla nascita di figli. In particolare, ...