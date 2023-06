Silvio Berlusconi morto | “vincete la Champions e io diventerò premier” | l’aneddoto di Paolo Maldini

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Abbiamo tre obiettivi: dobbiamo vincere il campionato, dobbiamo vincere laLeague e io devo diventare primo ministro“. Poche settimane fa, prima di essere licenziato come direttore tecnico del Milan,ospite del podcast Muschio Selvaggio ha raccontato a Fedez dei suoi anni da calciatore e da capitano dei rossoneri. Tra i vari aneddoti, anche uno legato aoggi all’età di 86 anni.ha raccontato del discorso fatto da, presidente del Milan dal 1986 al 2017, alla squadra prima dell’inizio della stagione 1993–94, quella che coincise con la sua discesa in campo in politica. “Prima che diventasse primo ministro, nel 1994 avevamo una grande squadra”, ha spiegato. ...

TERNI A seguito della notizia della scomparsa del senatore, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha disposto stamattina l'esposizione delle bandiere a mezz'asta presso la sede municipale di Palazzo Spada. Il consigliere comunale Francesco ...Supera di gran lunga quota 30 il numero dei processi in cuiè stato imputato. Processi , sparsi in tutta Italia, nei quali gli sono stati contestati reati che vanno dalla corruzione al concorso in strage, dal falso in bilancio alla ...Con la morte diè lecito chiedersi cosa ne sarà di alcune delle sue "creature": mentre il futuro delle sue società è stato definito da tempo, per quanto riguarda la sua eredità politica e sportiva ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

Silvio Berlusconi è morto oggi all’età di 86 anni. L’ ex premier era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da qualche giorno per via della leucemia dalla quale era affetto. Che lo si ami o lo ...Dopo la morte del Cavaliere, i figli devono scegliere se continuare a gestire l’impero o assicurarsi una serena esistenza da milionari. Ma è impensabile che ...