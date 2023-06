Silvio Berlusconi morto | Putin | ' Un vero amico È un dolore grande e una perdita irreparabile'

(Di lunedì 12 giugno 2023) 'Un'. Così il presidente russo Vladimirricordaoggi all'età di 86 anni. 'In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio del ...

era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno ..., nato a Milano il 29 settembre 1936, figlio di un funzionario di banca, si laureò in giurisprudenza e iniziò la sua attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia. Con grande ...è morto a 86 anni. Ecco il commento del direttore de La Stampa , Massimo Giannini.

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...