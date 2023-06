Silvio Berlusconi morto | Putin | Persona cara e vero amico | ammiravo la sua saggezza | Bush | Ha rafforzato l' amicizia tra Italia e Usa

Commenta per primo Marco van Basten , storico numero 9 del Milan, ha ricordato su Instagram il patron, tristemente scomparso oggi all'età di 86 anni: 'Momenti belli e indimenticabili. Grazie Presidente', le parole dell'olandese.... a cosa si riferirà Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti sono fidanzati Sguardi complici e carezze in un ristorante a Roma: le foto esclusive Giorgia Soleri insulta, Carolina ..."Dolcissimo papà, grazie per la vita, grazie per lamore, vivrai per sempre dentro di ...

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Totti: "Perdiamo il numero uno in assoluto" - Totti: "Perdiamo il numero uno in assoluto" RaiNews

Addio al fondatore, al visionario che ha creato un impero: Mediaset saluta Silvio Berlusconi, scomparso oggi, lunedì 12 giugno, a 86 anni. E così le sue televisioni lo ricordano con lunghe dirette e ...Mediaset modifica il palinsesto di Canale5 e Rete4 anche per la giornata di martedì 13 giugno, in seguito alla morte di Silvio Berlusconi ...