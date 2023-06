Silvio Berlusconi morto | Gasparri | “Per noi è stato come un padre | un privilegio essergli accanto Nulla sarà come prima”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Storditi dal dolore, pari a quello della morte di un, tale èper tanti di noi, resta l’orgoglio di avere avuto la sua fiducia e la sua amicizia, senza mai tradirla e onorandola nei giorni della gloria, tanti, e soprattutto in quelli dell’amarezza, quando alcuni si dileguavano”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio, ha ricordato, preferendo affidare a una nota il suo cordoglio. “Alcuni di noi non hanno mai avuto esitazioni – ha aggiunto – Consapevole dell’ineguagliabile valore di un protagonista della storia dell’Italia e del mondo, so che èunpotergli essere”. “Verrà il tempo dei bilanci e del ricordo di imprese titaniche, non impedite dal rancore dei nani – ha continuato – Ora ...