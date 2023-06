Silvio Berlusconi morto | Furio Colombo a La7 | “Non sentiremo nessuna differenza perché la sua assenza durava ormai da molto tempo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Io non farei un bilancio dell’Italia senza, per farlo, bisogna fare un bilancio dell’Italia con. E non mi pare che sia il giorno o l’ora per ricordare, almeno dal punto di vista mio, chi era e come ha governato. Senzanonciò che è accaduto è successodasenza“. Così, intervenendo a L’aria che tira (La7), risponde alla conduttrice Myrta Merlino che gli chiede come sarà l’Italia senzaspiega: “Sarà...