Silvio Berlusconi è morto | aveva 86 anni; la straordinaria vita dell' uomo che ha cambiato l’Italia

- - > Ansa . Mfe in forte rialzo in Borsa a Piazza Affari dopo la notizia della morte di. Le azioni B con dieci diritti di voto salgono del 5,4% a 0,72 euro e il titolo A con un diritto di voto guadagna il 5,6% a quota 0,49 euro. Avanza anche Mondadori che registra un ..."Mi sento un patriarca":l'aveva confessato ad Alfonso Signorini in una intervista pubblicata su Chi per i suoi ottant'anni. All'epoca aveva cinque figli avuti da due mogli e dieci nipoti che adesso sono ...La proprietà diè durata dal 20 febbraio 1986 al 13 aprile 2017, quando ha ceduto il club a una nuova proprietà cinese. È stata un'era vincente come poche altre nella storia del calcio, che ha portato tra ...

''E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita'', ha detto l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè.(LaPresse) Si è radunata una folla di giornalisti davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dove lunedì mattina è morto Silvio Berlusconi.