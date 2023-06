Silvio Berlusconi - Macché superbollo | la nostra intervista del 2005

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 12 giugno 2023)può certamente permettersi le macchine più costose, eppure nel suo cuore il posto più importante ce l'ha una Fiat 500 che comprò quando ancora era uno studente universitario a Milano e già si dava da fare con qualche lavoretto per mettere da parte un po' di soldi. Me la ricordo come se fosse oggi, era bianco-latte, la comprai da un concessionario di viale Fulvio Testi. Bellissima. Il prezzo? Direi 495 mila lire, in contanti. Me li ero guadagnati scrivendo bigini cioè sintesi dei testi d'esame dell'Università Statale che frequentavo a Milano e anche con una piccola attività commerciale nel campo delle cornici d'arte. La portai subito da un carrozziere per farla diventare una fuoriserie. Feci verniciare di rosso fuoco la fascia longitudinale della carrozzeria, feci foderare i sedili di pelle rossa, qualche modifica al cruscotto. Una ...