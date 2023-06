Silvio Berlusconi | l’uomo che cambiò la vita degli Italiani con un elettrodomestico

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il ruolo dinella trasformazione mediatica dell’Italia Nella giornata odierna, l’Italia piange la scomparsa di, figura controversa e icona della politica italiana. L’ex Primo Ministro italiano, noto per la sua lunga carriera politica e imprenditoriale, è stato un personaggio che ha suscitato emozioni contrastanti nella società italiana. Nonostante le sue vicende personali L'articolo proviene da KontroKultura.

AGI/Vista - La Presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha accolto il Presidente di Forza Italianell'atrio della sede del partito a via della Scrofa a Roma.con ogni probabilità non potrà essere sepolto nel mausoleo che lo stesso leader di Forza Italia si fece costruire dallo scultore Pietro Cascella ad Arcore, all'interno del parco ...è scomparso oggi all'età di 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti ...

Silvio Berlusconi è morto. Mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo. LIVE Sky Tg24

La scomparsa di Silvio Berlusconi ha turbato anche Mattia De Sciglio, che su Instagram ha ricordato così l’ex patron: “Ho avuto la fortuna di averti conosciuto di persona e di averti avuto come ...“Pecore Elettriche”, si chiama così in omaggio a Philip Dick. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì si occupa di politica, cultura, libri, videogiochi, serie tv e molto altro.