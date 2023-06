Silvio Berlusconi | le foto che raccontano la sua ascesa

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo essere stato ricoverato per 3 giorni, il leader di Forza Italia è morto all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Ecco le immagini chei momenti più importanti della sua carriera di imprenditore e politico

AGI - 'Oggi ricordiamo con emozione la prima grande vittoria elettorale di Forza Italia, avvenuta esattamente 29 anni fa, il 27 marzo del 1994'. Sono le parole scelte da, poco più di due mesi fa, per celebrare i suoi quasi trent'anni di vita politica. Un anniversario che lo ha visto ancora alla guida del partito da lui fondato, Forza Italia. Il ...Quella con la deputata calabrese di Forza Italia, iniziata nel 2020, è stata l'ultima relazione dell'ex premier, morto il 12 giugno 2023 a 86 anni. Prima c'erano stati i due matrimoni con Carla Dall'...è morto questa mattina intorno alle 10 al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Da venerdì scorso era di nuovo ricoverato al San ...

Importantissima e fondamentale nella vita di Silvio Berlusconi è stata la madre, sempre presente e consigliera ascoltata in tutti i momenti più important ...La premier in un video sui social ricorda l'ex premier morto a 86 anni. “Era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono stati quel ...