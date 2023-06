Silvio Berlusconi | la storia di una vita straordinaria

sorridendo commentava così, nel marzo 2010, un progetto dell'ospedale San Raffaele, allora guidato da don Luigi Maria Verzè, lasciando trasparire di tenere particolarmente al sogno ..."Ho dovuto lavorare, lavorare e ancora lavorare", disseè stato il self made man per eccellenza: ha incarnato sul fronte economico il 'miracolo italiano' nel campo dell'...Da quasi - moglie a vedova con i riflettori addosso. Ma soprattutto silenziosa leader di un partito il cui futuro, senza, è qualcosa più di una scommessa: un azzardo. Marta Fascina è ora la madrina di Forza Italia, la creatura politica del Cavaliere che origina della discesa in campo del 1994 e che ...

Milano, 12 giu. (askanews) – È stato il fratello Paolo il primo ad arrivare stamani intorno alle 9:20 all’ospedale San Raffaele per visitare Silvio Berlusconi, seguito nel giro di pochi minuti, dai ...A prescidere dall’orientamento politico, morale, sociale e calcistico. Silvio Berlusconi è morto. Ricoverato da tre giorni all’ospedale San Raffaele di Milano per una serie di controlli connessi con ...