Silvio Berlusconi | la serie TV che racconta la sua ascesa politica

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023)morto il 12 giugno 2023 all’età di 86 anni, è stato uno dei protagonisti degli ultimi 40 anni della storia dell’Italia. Presidente del Consiglio, leader, Presidente del Milan, con cui ha vinto tutti i trofei calcistici possibili, e del Monza, re delle televisioni private, la sua figura è stata centrale in ambito politico, sportivo, imprenditoriale. A lui sono ispirati film, documentari,TV, addirittura musical, che hannoto, a volte in modo divulgativo, altre con vena satirica, momenti della sua vita. In particolare la suaè narrata nella1992, 1993 e 1994, ideata da Stefano Accorsi, di cui è anche interprete, e scritta da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo, andate in onda su Sky ...