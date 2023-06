Silvio Berlusconi | la giovinezza | gli studi e l' amico di tutta una vita

L'infanzia da Varese al quartiere Isolanasce a Milano il 29 settembre 1936. E' il primogenito di una famiglia della piccola borghesia milanese. Ha vissuto la sua infanzia nel Basso Varesotto, prima a Saronno e poi, ...Il fratello Paolo e i figli Eleonora, Barbara, Marina e Piersono all'ospedale dove il leader di Forza Italia ed ex - presidente del Consiglio era stato ricoverato ...L'intervento integrale dipronunciato il 1° marzo 2006 al Congresso degli Stati Uniti Sullo stesso argomento: Il discorso integrale diall'Onu Il discorso dia Onna Pubblichiamo il ...

Silvio Berlusconi è morto: la notizia è circolata pochi minuti fa, battuta dalle prime agenzie di stampa come l’Ansa e da quotidiani come il “Corriere della Sera”. In pochi minuti la notizia è stata ...La storia di imprenditore - per lo più di successo - invece era cominciata ben prima nella sua Milano nell edilizia e poi continuata nel mondo della televisione e dell'editoria. E poi, una delle sue ...