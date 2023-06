Silvio Berlusconi | la causa di morte e la malattia del Cavaliere

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 12 giugno 2023)è morto il 12 giugno 2023 a Milano adelle complicazioni di una leucemia mielomonocitica per le quali era stato ricoverato nuovamente all’Ospedale San Raffaele il venerdì precedente. L’imprenditore ed ex Presidente del Consiglio era stato già ricoverato il 5 aprile per 45 giorni, per una polmoniteta dalla leucemia Come spiega il sito della AIL, La leucemia mielomonocitica cronica è unache consiste nell’aumento di una specifica categoria di globuli bianchi, monociti. Si tratta di una condizione che si manifesta in età avanzata – eaveva 86 anni – e che “può presentarsi in una forma displastica, in cui prevalgono anemia e neutropenia, oppure in una forma proliferativa, con un numero elevato di globuli bianchi”. La polmonite per il quale ...