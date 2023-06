Silvio Berlusconi | il VIDEO del 26 gennaio 1994 nel quale annuncia la sua discesa in politica L' Italia è il Paese che amo

AGI -è morto. Il fondatore di Forza Italia si è spento a 86 anni. Era ricoverato al San Raffaele per controlli dopo che ad aprile aveva trascorso un mese in ospedale. Da tempo lottava ...è morto : l'ex premier l'ex Premier era ricoverato all'ospedale San Raffaele da quattro giorni. A marzo gli era stata diagnosticata una leucemia mielomonocitica cronica: aveva 86 ...L'ex premier, leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica"è morto. Il leader di Forza Italia, 86 anni, era ricoverato da venerdì all'ospedale san Raffaele di Milano per la sua "patologia ematologica". Questa mattina i figli Marina, ...

Silvio Berlusconi muore all'età di 86 anni, lasciando un vuoto nella politica italiana. Questa mattina, i suoi familiari si sono precipitati all'ospedale "San Raffaele" di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero.