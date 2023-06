Silvio Berlusconi il precursore Scrive Arditti

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 giugno 2023) La morte dichiude un ciclo politicamente già concluso da molti anni, per la precisione con la fine del suo ultimo governo nel 2011. Da allora infatti le vicende politiche hanno smesso di girare esclusivamente intorno a lui, come invece è accaduto ininterrottamente dal 1994 fino alla formazione dell’esecutivo guidato da Mario Monti (quindi per ben 17 anni).però ha scardinato le liturgie politiche italiane ben oltre il ruolo giocato dai suoi governi ed è forse utile ricordarne qui la portata rivoluzionaria, che è sintetizzabile in tre elementi. Il primo è che il Cavaliere comprese prima di tutti in Italia che il modo più efficace di raccogliere voti (supremo atto politico) ai nostri tempi è quello che passa attraverso la presa di distanze dalla politica medesima, giudicata (a parole) attività buona solo per ...