Silvio Berlusconi | il celebre videomessaggio agli italiani nel 1994 | “L’Italia è il Paese che amo”

(Di lunedì 12 giugno 2023) “è ilche amo”. Con queste parole, 29 anni fa,annunciava la “discesa in campo” che avrebbe cambiato la politica italiana. Nel giorno della sua morte, molti hanno voluto ricordare il messaggio di quel 26 gennaio, in cui il Cavaliere prometteva “un nuovo miracolo italiano”.

sorridendo commentava così, nel marzo 2010, un progetto dell'ospedale San Raffaele, allora guidato da don Luigi Maria Verzè, lasciando trasparire di tenere particolarmente al sogno ..."Ho dovuto lavorare, lavorare e ancora lavorare", disseè stato il self made man per eccellenza: ha incarnato sul fronte economico il 'miracolo italiano' nel campo dell'...Da quasi - moglie a vedova con i riflettori addosso. Ma soprattutto silenziosa leader di un partito il cui futuro, senza, è qualcosa più di una scommessa: un azzardo. Marta Fascina è ora la madrina di Forza Italia, la creatura politica del Cavaliere che origina della discesa in campo del 1994 e che ...

(ANSA) - ROME, JUN 12 - Premier Giorgia Meloni on Monday paid tribute to the ex premier and leader of government coalition partner Forza Italia (FI), Silvio Berlusconi, who passed away earlier, ...(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - "Con profonda commozione voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e a tutta la comunità politica di Forza Italia". Lo scrive in un post ...