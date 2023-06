Silvio Berlusconi | il cavaliere senza maschere di un’Italia che rideva in faccia al moralismo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu – Una foto molto divertente ritraeintento a percorrere un corridoio sui cui lati vi sono, inchinati, i vari supereroi del nostro cinema e dei nostri fumetti. L’ultimo corridoio che il Cav ha percorso è stato quello del San Raffaele, dove si è spento questa mattinache nessuno potesse pronosticare la sua dipartita. Anche il Giornale della famiglia aveva chiarito, giorni fa, che si trattava di un mero ricovero di controllo. Evidentemente, sarebbe stato scontato andarsene dopo aver avvisato tutti i commensali che hanno partecipato a questa festa folle durata trent’anni e che lo ha visto come protagonista assoluto, nel ruolo di giocoliere galante, di padrone di casa e di partito, di self made man sulla bocca di tutto il mondo e di tutti gli italiani. Cosa ha fatto...

era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno ...L'ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando, in collegamento telefonico con il Tg1. Per decisione del Presidente del Senato La Russa, bandiere a mezz'asta a ...Sarà l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a celebrare i funerali dell'ex premierche si terranno mercoledì prossimo alle 15 nel Duomo di Milano. .

VCO - 12-6-2023 -- Mirella Cristina, la coordinatrice provinciale di Forza Italia ricorda il leader Berlusconi. Deputata nella penultima legislatura (2018-2022) più volte ha avuto modo d'incontrare e ...Ecco quando e dove ci saranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, venuto a mancare questa mattina all’età di 86 anni Questa mattina è arrivata l’inaspettata notizia della morte di Silvio ...