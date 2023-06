Silvio Berlusconi | Il Bunga Bunga era una cosa innocentissima Quattro salti e gossip dopo il lavoro Meloni imbarazzatissima - VIDEO

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il leader di Forza Italia,, aveva raccontato accanto ad una giovanissima Giorgia, in checonsisteva il. Naturalmente non aveva risparmiato qualche battutina. In quell'occasione, però, aveva anche rivelato un dettaglio molto privato della sua vita: tre fioret

È morto. A 86 anni si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano , davanti ai cinque figli, accorsi insieme al capezzale del papà appena hanno saputo che la situazione era precipitata, e ...I figli sono corsi in ospedale ma pochi minuti fa il Corriere della Sera ha diffuso la notizia della morte E' morto. Dopo il nuovo ricovero al San Raffaele, le condizioni del ...Delpolitico si è scritto di tutto, tanto da far passare apparentemente in secondo piano la storia del Cavaliere costruttore di un nuovo modello edilizio e fautore di "nuove città" ...

(see related) (ANSA) - ROME, JUN 12 - Silvio Berlusconi's rivals and supporters united in paying tribute to the long-dominant figure in Italian politics after he died at the age of 86 on Monday.Renzi leader di Forza Italia Difficile... Leggi anche/ Morto Berlusconi, la discesa in campo nel '94: "L'Italia è il Paese che amo" Con la morte di Silvio Berlusconi rischia di morire anche Forza ...