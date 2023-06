Silvio Berlusconi e Vladimir Putin | l’amicizia tra i due leader

(Di lunedì 12 giugno 2023)hanno avuto un’amicizia che è andata al di là dei rispettivi ruoli politici. I due personaggi si conobbero al G8 di Genova nel 2001 e da lì è iniziato un rapporto interrotto solo dalla morte dell’ex premier italiano.era stato anche in Sardegna, da, per ben due volte, nel 2003 e poi nel 2018. Le loro foto, insieme, con un colbacco in testa, sono diventate un simbolo della loro amicizia. Alla morte diinfatti,ha dichiarato: “Ne ammiravo sinceramente la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti. Sarà ricordato in Russia come costante e principale sostenitore del rafforzamento di rapporti amichevoli tra i nostri Paesi. Era una persona cara, un vero amico”. E poi ha ...

Morire nel 2023 è una cosa complicata. Perché puoi essere stato, il visionario creatore demiurgo di tre canali televisivi, il proprietario di una tra le maggiori case editrici del Paese (Mondadori) e un abile comunicatore che ha dettato l'agenda ...Oltre 3,6 miliardi di euro . A tanto ammonta il patrimonio cheaveva accumulato in vita, costituito per la maggior parte dalle partecipazioni in società quotate in borsa , che toccano un valore vicino ai 2,9 miliardi . Una somma alla quale, come ...AGI/Vista - Le immagini della facciata di Palazzo Madama con le bandiere a mezz'asta, in memoria di

È morto Silvio Berlusconi. Addio al leader di Forza Italia - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano - Diretta: Silvio Berlusconi si è spento al San Raffaele di Milano RaiNews

Silvia Toffanin ha rilasciato in passato un'indiscrezione esplosiva sul suocero Silvio Berlusconi: ecco cosa architettava nell'intimità.Dopo una lunga malattia è scomparso oggi l’attore e regista Francesco Nuti. Ripercorriamo la sua carriera e i momenti più difficili.