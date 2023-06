Silvio Berlusconi è morto | tutti i figli al capezzale del Cavaliere al San Raffaele

Leggi su tpi

(Di lunedì 12 giugno 2023)all’ospedale Sandi Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni.era tornato al Sanlo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata, il fratello Paolo e ierano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina. Laa di, Eleonora, è arrivata intorno alle 9.30 al Sandi Milano per far visita al padre, ha fatto ingresso nella struttura qualche minuto dopo la sorella Marina e lo zio Paolo, entrando dal passo carrabile di via Olgettina 60 a bordo di un van. Arrivati poco dopo ...