Silvio Berlusconi è morto | Lutto nazionale per i funerali di Stato | mercoledì in Duomo a Milano

Pierfrancesco Pingitore , intervistato dalla AdnKronos , ha lasciato il suo ricordo di, con il quale ha collaborato per lunghi anni durante il periodo del Bagaglino. Il loro è stato prima di tutto un rapporto di amicizia e di profonda stima, prima che di lavoro, come ...Il calendario a volte crea curiose simmetrie:muore nel decimo anniversario della scomparsa dell'altro grande simbolo del potere italiano, Giulio Andreotti . Era il maggio del 2013 quando il Divo Giulio scrisse la parola fine al ...La sua politica estera è passata alle cronache come 'La diplomazia del cucù', complice quello scherzetto ad Angela Merkel a Trieste per un bilaterale nel 2008. Ma i quasi 30 anni disulla scena internazionale sono stati molto di più. E anche se tanti, tra i suoi detrattori, lo ricordano per le corna nelle photo opportunity, le barzellette, i 'Mr Obamaaaa...' con ...

Carisma, la regola aurea di Silvio Berlusconi, sempre in grado di arrivare al cuore della gente, anche nel mondo dello spettacolo.A quanto ammonta il patrimonio di Silvio Berlusconi L'ex presidente del Consiglio lascia un'eredità ingente ai cinque figli.