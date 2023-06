Silvio Berlusconi è morto | l' annuncio in diretta su La7 a Coffee Break - VIDEO

Avrei troppo da raccontare, per far capire a chi non lo abbia conosciuto, chi fosse, e quanto sia io stato fortunato ad averlo come maestro. Non solo di politica, ma soprattutto di ...Quando accade è poi abbastanza facile e scontato rendere l'onore delle armi al più grande avversario di sempre. Ora cheè morto tutti i leader delle opposizioni politiche che in questi trent'anni hanno tenuto o provato a tenere testa al Cavaliere gli tributano "un posto nella Storia del paese". Il ...aveva avuto contatti con il territorio e la classe dirigente locale già prima della 'discesa in campo', annunciata urbi et orbi dalle reti Mediaset (allora Fininvest). '...

Francesca Pascale: “Con Berlusconi muore la mia vecchia vita” la Repubblica

Nello speciale del Tg5 il presidente del Senato vuole concentrarsi sul ricordo e su ciò che è stato l'imprenditore e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi morto all'età di 86 anni, il 12 giugno ...Ieri c’era solo il vuoto e il silenzio di una comunità ancora sotto shock. Perché nonostante l’ineluttabilità del tempo e delle cose della vita, Silvio Berlusconi era riuscito a tirarsi fuori ...